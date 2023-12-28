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В Узбекистане помогут отстающим в развитии махаллям через отдельный бюджет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев поручил создать Республиканский совет по поддержке махаллей и Ассоциацию махаллей страны, которая объединит свыше 9300 органов самоуправления. Также с нового года появится «Бюджет махалли», сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Новая ассоциация должна помочь трансформировать махаллю в самостоятельную и по-настоящему народную структуру. Для этого планируется улучшить их материально-техническую базу, внедрить в их работу современные ИКТ, обучить ответственных лиц махалли современным управленческим навыкам, а также привлечь население к активному участию в управлении махаллей.

Структура будет воспитывать в гражданах ответственность за будущее и финансовое обеспечение своей семьи, за собственное и семейное благополучие, а также возьмется за искоренение иждивенчества.

Кроме того, она будет отвечать за взаимодействие махаллей с госорганами и организациями для своевременного и эффективного решения проблем населения, следить за целевым и адресным распределением бюджетных и иных средств, выделяемых для нуждающихся семей.

С 1 января 2024 года будет повсеместно внедрена система «Бюджет махалли». В этом году ее опробовали в одном из районов каждой области.

В рамках новой системы в Фонд по решению социально-экономических проблем махалли, имеющийся в каждой махалле, направляются следующие средства:

  • 10% налогов на имущество и земельному налогу с физлиц;
  • 10% от сборов за госуслуги, оказанные через махалли;
  • средства от реализации гособъектов в махалле площадью до 2 тысяч квадратных метров через прямые онлайн-аукционные торги на основании онлайн-заявки помощника хокима;
  • средства от передачи в аренду имущества махалли.

Распределением средств фонда займутся советы по поддержке махаллей. Они могут направлять их в махалли, отстающие в экономическом и социальном развитии.

Эти меры прописаны в указе президента от 21 декабря. В документе отмечается, что республиканский совет по поддержке махаллей возглавит премьер-министр, в Каракалпакстане и регионах — председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и хокимы. А председатель Ассоциации махаллей будет иметь статус, приравненный к заместителю премьер-министра, руководители территориальных управлений — к заместителю председателя Совета министров Каракалпакстана и хокимов.

Напомним, что в сентябре Шавкат Мирзиёев говорил, что «нужно превратить махаллю в институт, который реально решает проблемы людей на местах».

бюджет