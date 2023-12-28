В Узбекистане помогут отстающим в развитии махаллям через отдельный бюджет

Эти меры прописаны в указе президента от 21 декабря. В документе отмечается, что республиканский совет по поддержке махаллей возглавит премьер-министр, в Каракалпакстане и регионах — председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и хокимы. А председатель Ассоциации махаллей будет иметь статус, приравненный к заместителю премьер-министра, руководители территориальных управлений — к заместителю председателя Совета министров Каракалпакстана и хокимов.