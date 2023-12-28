В Узбекистане помогут отстающим в развитии махаллям через отдельный бюджет

Новая ассоциация должна помочь трансформировать махаллю в самостоятельную и по-настоящему народную структуру. Для этого планируется улучшить их материально-техническую базу, внедрить в их работу современные ИКТ, обучить ответственных лиц махалли современным управленческим навыкам, а также привлечь население к активному участию в управлении махаллей.
Структура будет воспитывать в гражданах ответственность за будущее и финансовое обеспечение своей семьи, за собственное и семейное благополучие, а также возьмется за искоренение иждивенчества.
Кроме того, она будет отвечать за взаимодействие махаллей с госорганами и организациями для своевременного и эффективного решения проблем населения, следить за целевым и адресным распределением бюджетных и иных средств, выделяемых для нуждающихся семей.
В рамках новой системы в Фонд по решению социально-экономических проблем махалли, имеющийся в каждой махалле, направляются следующие средства:
- 10% налогов на имущество и земельному налогу с физлиц;
- 10% от сборов за госуслуги, оказанные через махалли;
- средства от реализации гособъектов в махалле площадью до 2 тысяч квадратных метров через прямые онлайн-аукционные торги на основании онлайн-заявки помощника хокима;
- средства от передачи в аренду имущества махалли.
Распределением средств фонда займутся советы по поддержке махаллей. Они могут направлять их в махалли, отстающие в экономическом и социальном развитии.
Эти меры прописаны в указе президента от 21 декабря. В документе отмечается, что республиканский совет по поддержке махаллей возглавит премьер-министр, в Каракалпакстане и регионах — председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и хокимы. А председатель Ассоциации махаллей будет иметь статус, приравненный к заместителю премьер-министра, руководители территориальных управлений — к заместителю председателя Совета министров Каракалпакстана и хокимов.
Напомним, что в сентябре Шавкат Мирзиёев говорил, что «нужно превратить махаллю в институт, который реально решает проблемы людей на местах».