Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах 2024 года

«Сегодня поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента в 2024 году. Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность. Стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям. При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, и у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше», — написал Собянин.