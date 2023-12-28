Врио мэра Новосибирска назначен первый вице-мэр Олег Клемешов

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.
Об Олеге Клмешове известно, что он родился в 1970 году в Новосибирске. В 1993 году получил диплом НГТУ по специальности «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства» — профессия инженера-электрика. С 1994 года трудился мастером контактной сети в «Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта», перешел на работу в Кировское трамвайное депо № 4, затем — Октябрьское трамвайное депо № 3.
С 2005 года Клемешов работает на руководящих должностях. До 2007 года возглавлял МУП «Правобережное трамвайное депо». До 2012 года находился во главе филиала № 5 «Правобережный трамвайный» Горэлектротранспорта.
После этого перешел на работу в администрацию Ленинского района на должность первого замглавы. Еще через два года стал руководителем районной администрации.
В 2019 году Клемешов стал вице-мэром Новосибирска, а в 2022-м повышен до первого вице-мэра. Его функционал включал выработку единой политики города в развитии энергетики и ЖКХ. Также он курировал транспортную сферу и дорожно-благоустроительный комплекс.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Анатолий Локоть после отставки объявит о новой должности в ближайшее время.