Врио мэра Новосибирска назначен первый вице-мэр Олег Клемешов

Об Олеге Клмешове известно, что он родился в 1970 году в Новосибирске. В 1993 году получил диплом НГТУ по специальности «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства» — профессия инженера-электрика. С 1994 года трудился мастером контактной сети в «Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта», перешел на работу в Кировское трамвайное депо № 4, затем — Октябрьское трамвайное депо № 3.