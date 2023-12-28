В 2023 году сотрудничество Казахстана и РФ стало более предметным — эксперт

АСТАНА, 28 дек — Sputnik. Целый ряд достижений в сотрудничестве Казахстана и России отметил директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев, говоря об итогах работы правительства республики в уходящем году.
Эксперты подвели итоги в экономике и политике республики за 2023 год на площадке Sputnik Казахстан.
«Мы видим то, что Российская Федерация на уровне высшего руководства понимает потребности и подходит к взаимоотношению с Казахстаном с максимально партнерскими, союзническими, дружескими интенциями. Как мы отмечаем, на уровне высшего политического руководства — на уровне президентов — идет достаточно высокая степень взаимопонимания».
По его словам, уходящий год в сотрудничестве двух стран был ознаменован целым рядом достижений.
«Прошли “Русские сезоны”, в российских кинотеатрах показывали казахстанское кино. Промышленная выставка “Иннопром” впервые прошла в Казахстане. Также это и строительство русских школ, а также трех ТЭЦ в Казахстане, — перечислил Тажибаев.
Он также отметил возросшую активность посла Казахстана в России Даурена Абаева, который посещает многие российские регионы.
«Нужно восстанавливать те хозяйственные связи, которые позволят интегрировать и экономические, и инфраструктурные, энергетические проекты, повысить субъектность региона. Россия это прекрасно понимает и эти интенции поддерживает. Это ключевой основной итог».
По его мнению, в перспективе это неумолимо приведет к экономическому эффекту в виде увеличения как количества совместных предприятий, так и количества новых рабочих мест.
«Многовекторная политика позволяет нам говорить о сегодняшних эффектах — экономических, политических и культурно-гуманитарных. Потому что Казахстан в очередной раз показывает, что на мировой арене наше государство является эталоном, примером, как нужно выстраивать взаимовыгодные взаимоотношения со своими партнерами вне зависимости от геополитической конъюнктуры», — добавляет Тажибаев.
О перспективах на 2024 год
Эксперт отметил ориентированность властей на реализацию тех идей, которые были заложены в предвыборной программе президента «Справедливый Казахстан».
«А именно особое внимание к защищенности тех слоев населения, которые оказались без особенного внимания госорганов на местном или республиканском уровне. Дальше внимание должно быть к институту семьи. В экономике — это повышение качества труда работников на предприятиях и повышение ответственного отношения к безопасности труда», — считает спикер.
В этом деле, по его словам, могла бы помочь Россия — поделиться своим опытом и наработками в повышении техники безопасности на производствах. Потому что сама методология работы в горнодобывающей и угольной промышленности в двух странах похожа, добавил Тажибаев.