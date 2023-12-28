В 2023 году сотрудничество Казахстана и РФ стало более предметным — эксперт

«А именно особое внимание к защищенности тех слоев населения, которые оказались без особенного внимания госорганов на местном или республиканском уровне. Дальше внимание должно быть к институту семьи. В экономике — это повышение качества труда работников на предприятиях и повышение ответственного отношения к безопасности труда», — считает спикер.