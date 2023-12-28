Анатолий Локоть ушел в отставку: что о нем известно и кем был до поста мэра — биография

Известно, что у Анатолия есть жена Марина, с которой он познакомился еще в пятом классе. Они оба заканчивали НЭТИ, где бывший мэр сделал девушке предложение. Также есть двое детей: сын Богдан (руководитель ООО «Ипф-Сети») и дочка Мария (владелец магазина одежды).