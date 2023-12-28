Анатолий Локоть ушел в отставку: что о нем известно и кем был до поста мэра — биография

Известно, что Анатолий Локоть родился 18 января 1959 года в Новосибирске. Он окончил школу № 127 (Университетская гимназия № 14), также учился на физико-техническом факультете Новосибирского электротехнического институт.
Во время учебы Анатолий был комиссаром оперативного комсомольского отряда и за помощь при задержании опасных преступников был отмечен наградами ЦК ВЛКСМ и УВД.
Служил в Советской армии. Командовал подразделением радиотехнических войск ПВО. С 1984 по 2003 год работал в НИИ измерительных приборов, а также участвовал в разработке комплекса ПВО.
В феврале 93-го года был избран членом бюро Новосибирского обкома КПРФ, с 1994 года числился вторым секретарем обкома КПРФ. Анатолий также был депутатом областного Совета, лидером фракции КПРФ в Горсовете, депутатом Госдумы четвертого созыва по Заельцовскому одномандатному избирательному округу № 126, заместителем председателя комитета по собственности. Членом комитета по вопросам местного самоуправления, членом Счетной комиссии Государственной думы, членом комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экономической политике.
В 2006 году Анатолий стал первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ. Через два года вошел в состав Центрального комитета КПРФ.
6 апреля 2014 года Анатолий Локоть выиграл досрочные выборы мэра Новосибирска, набрав 43,75% голосов, а 23 апреля официально вступил в должность.
В 2017 году был избран членом Президиума Центрального комитета КПРФ.
В апреле 2019 года Анатолий заявил о намерении участвовать в выборах мэра Новосибирска во второй раз. Его поддержал губернатор области Андрей Травников и спикер заксобрания региона Андрей Шимкив. На выборах 8 сентября 2019 года Анатолия переизбрали на должность градоначальника (50,25% голосов).
Известно, что у Анатолия есть жена Марина, с которой он познакомился еще в пятом классе. Они оба заканчивали НЭТИ, где бывший мэр сделал девушке предложение. Также есть двое детей: сын Богдан (руководитель ООО «Ипф-Сети») и дочка Мария (владелец магазина одежды).