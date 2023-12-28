Молдавия присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине

В Гааге 17 июля начал работу механизм для подсчета ущерба от конфликта на Украине. Сообщалось, что в полном объеме он заработает в 2024 году. К механизму присоединились уже 43 страны. Этот реестр станет первым компонентом будущего международного всеобъемлющего компенсационного механизма, который будет призван обязать Россию возместить ущерб от украинского конфликта.