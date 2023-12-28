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Минэкономики ФРГ заявило о подготовке ЕС новых санкций против России

Минэкономики Германии заявило о подготовке Евросоюзом (ЕС) новых пакетов санкций в отношении России, а также расширении системы ограничений для исключения возможности их обхода. Об этом сообщил на брифинге представитель германского ведомства, передает ТАСС.
ЕС
Источник: Reuters

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода будут обнаруживаться и пресекаться», — добавил он.

21 декабря о начале разработке новых пакетов санкций сообщал и депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

18 декабря ЕС ввел 12-й пакет санкций в отношении России. Согласно новым ограничениям, в «черный список» попали 61 россиянин и 86 юрлиц из РФ.

Кроме того, ЕС ввел запрет на ввоз российских алмазов, ужесточил экспортно-импортный контроль для соблюдения предыдущих ограничений, а также ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, включая чугун и шпигеляйзен, медную проволоку, алюминиевую проволоку, фольгу, трубки и трубы на общую сумму 2,2 млрд евро в год.

ЕС
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