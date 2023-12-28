Минэкономики ФРГ заявило о подготовке ЕС новых санкций против России

Кроме того, ЕС ввел запрет на ввоз российских алмазов, ужесточил экспортно-импортный контроль для соблюдения предыдущих ограничений, а также ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, включая чугун и шпигеляйзен, медную проволоку, алюминиевую проволоку, фольгу, трубки и трубы на общую сумму 2,2 млрд евро в год.