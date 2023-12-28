Илан Шор: Уже три года де-факто Европейский союз управляет Молдовой. Этот посол ЕС должен быть вышвырнут из страны

«Сегодня очень многие люди в Молдове поняли, что Европейский союз — это структура, которую не интересует Молдова и молдаване. Это образование, которое сгнило и устарело. Это организация, которая должна быть выброшена на свалку истории, которая больше не отражает интересы народа, а только интересы тех стран ЕС, для которых они выгодны. ЕС скоро развалится, но пока что с помощью этой “морковки” можно обманывать народ и говорить ему, что ЕС — это структура, которая нам поможет».