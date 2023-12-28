Илан Шор: Уже три года де-факто Европейский союз управляет Молдовой. Этот посол ЕС должен быть вышвырнут из страны

Европейский союз — это устаревшая организация, которая никогда не будет служить интересам Республики Молдова, а, наоборот, украдет наш нейтралитет и независимость. Такое мнение политик и бизнесмен Илан Шор высказал в прямом эфире на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
По его словам, даже те граждане, которые раньше верили в ЕС, поняли, что Европа действует в ущерб национальным интересам Молдовы.
«Сегодня очень многие люди в Молдове поняли, что Европейский союз — это структура, которую не интересует Молдова и молдаване. Это образование, которое сгнило и устарело. Это организация, которая должна быть выброшена на свалку истории, которая больше не отражает интересы народа, а только интересы тех стран ЕС, для которых они выгодны. ЕС скоро развалится, но пока что с помощью этой “морковки” можно обманывать народ и говорить ему, что ЕС — это структура, которая нам поможет».
Более того, он утверждает, что Молдовой уже три года управляют извне.
«Три года, де-факто, ЕС управляет Молдовой. Этот посол ЕС должен быть вышвырнут из страны. Он ходит и дает указания министрам, он никто и звать его никак. И мы вышвырнем его из страны, как только придем к власти», — добавил он.
В то же время Илан Шор отметил, что нынешняя власть отдает самое ценное, что есть у народа, — нейтралитет.
«Вы знаете, что я человек, который всегда дорожил нейтралитетом Республики Молдова, но сегодня я хочу сказать вам одну вещь. Сегодня наш нейтралитет утрачен, мы вынуждены выбирать между Востоком и Западом».
В заключение он заявил, что если бы ему пришлось выбирать между Западом и Российской Федерацией, он бы выбрал Восток, поскольку это означает инвестиции, рынок, дешевый газ, электричество и ряд других преимуществ, которые могут получить молдаване.