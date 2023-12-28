Развожаев сравнил Украину с ошибкой 404

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев при подведении итогов года сравнил Украину с пользовательской интернет-ошибкой 404.
В частности, он прокомментировал удар ВСУ в сентябре по штабу Черноморского флота в центре города.
Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило.
При этом Развожаев отметил, что дальнейшая судьба штаба Черноморского флота зависит от Минобороны. По его словам, сейчас идут консультации, возможно, в ближайшее время удастся прийти к определенному решению.
ВСУ 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю, российская ПВО сбила пять снарядов. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что «благодарит летчиков».
По информации британских СМИ, для атаки использовались переданные королевством ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.