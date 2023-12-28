Полпред Якушев исполнил четыре детских мечты с кремлевской «Елки желаний»

12-летняя екатеринбурженка Варвара и 6-летний тюменец Федор очень хотели ознакомиться с профессией сотрудника МЧС. Ребята побывали в гостях у спасателей, где им провели экскурсию, показали технику и вручили новогодние подарки.
9-летний Кирилл из Екатеринбурга и 10-летний Иван из Тюмени мечтали попробовать себя в роли машиниста поезда. Кирилл прокатился на дизель-поезде «Орлан» — от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до Шувакиша и обратно. Также для мальчика провели экскурсии по вокзалам обеих станций и напоили чаем в буфете.
Иван оказался из династии железнодорожников, этой профессии посвятили себя его бабушка, дедушка, прадед и дяди. Мальчик с помощью сотрудников СвЖД совершил поездку на тренажерном комплексе — копии пассажирского тепловоза — от Тюмени до Тобольска. Любимое занятие школьника — строить железную дорогу, теперь он еще ближе познакомился с профессией.