Полпред Якушев исполнил четыре детских мечты с кремлевской «Елки желаний»

9-летний Кирилл из Екатеринбурга и 10-летний Иван из Тюмени мечтали попробовать себя в роли машиниста поезда. Кирилл прокатился на дизель-поезде «Орлан» — от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до Шувакиша и обратно. Также для мальчика провели экскурсии по вокзалам обеих станций и напоили чаем в буфете.