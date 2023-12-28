Ему придется сдавать экзамен: как будут выбирать следующего мэра Новосибирска

— Это будет как опрос горожан, каким они хотят видеть свой город, каким хотят видеть его мэра. Я это рассматриваю как некоторые точки, на которые мы будем ориентироваться, когда будем выбирать из нескольких кандидатур одного человека. Мы должны выбирать его под те задачи, которые нам поставят горожане. В этом опросе они нам скажут, допустим, что хотят видеть город современным, высокотехнологичным, чистым, скорее всего, что и будет одним из основных условий. Исходя из этого мы будем слушать, что нам предлагают те или иные кандидаты. И самое главное, будем спрашивать, как вы, в какое время и какими методами и решениями, хотите добиться тех задач, которые ставят горожане. В выборном регламенте этого, естественно, не прописано. Но мы для себя определились, может быть, мы послушаем жителей города, и они нам подскажут, на что нам нужно обращать внимание. — рассказал Андрей Гудовский КП-Новосибирск. — Мы, во-первых, послушаем, что нам скажут кандидаты, какую программу они будут представлять нам. Будем задавать вопросы. Это нормальная оценка, собеседование, как при приеме на работу.