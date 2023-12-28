Влах: Санду пытается превратить тему референдума в личную PR-кампанию на выборах

«Предложенный президентом референдум о вступлении Молдовы в ЕС — это главная тема, которой власть и лояльные ей СМИ пытаются заглушить последние рейдерские решения своего правительства. Но и с самим этим референдумом все не так просто и позитивно, как насоветовали Санду ее пиар-консультанты. Многие уже сказали о том, что Кодекс о выборах запрещает проводить национальный референдум в один день с президентскими выборами. Нельзя это делать и в течение 60 дней до и после дня выборов», — отметила Влах.