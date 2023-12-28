Влах: Санду пытается превратить тему референдума в личную PR-кампанию на выборах

«Предложенный президентом референдум о вступлении Молдовы в ЕС — это главная тема, которой власть и лояльные ей СМИ пытаются заглушить последние рейдерские решения своего правительства. Но и с самим этим референдумом все не так просто и позитивно, как насоветовали Санду ее пиар-консультанты. Многие уже сказали о том, что Кодекс о выборах запрещает проводить национальный референдум в один день с президентскими выборами. Нельзя это делать и в течение 60 дней до и после дня выборов», — отметила Влах.
Однако, как считает экс-башкан Гагаузии, Санду вопреки всему продавит этот референдум, «потому что аргумент о законности никогда не работал для хороших людей из PAS. Если нельзя, но очень хочется, то можно». По ее словам, «этот принцип уже три года является для Санду девизом, идеологией и программой действий».
«Второй момент связан с попыткой президента превратить тему национального референдума в личную PR-кампанию на президентских выборах. Организовать голосование в масштабах страны стоит около 150 миллионов леев из бюджета. Пусть Санду назовет хотя бы одну причину, почему мы как налогоплательщики должны платить такие деньги за ее пиар», — заявила Влах.
По ее мнению, «любое решение такого голосования не будет иметь никаких юридических последствий ни для Молдовы, ни тем более для Брюсселя».
«Все страны, которые присоединялись к Евросоюзу, проводили подобные референдумы уже после многолетних реформ, и главное — после достигнутых результатов. С теми же результатами в улучшении качества жизни в Молдове, которых достигла PAS, смысла в референдуме Санду не больше, чем в голосовании за бесплатные участки на Луне. Одним словом, если вы хотите узнать, как из идеи, которая может объединить общество, сделать еще один повод для раскола, спросите об этом у Майи Санду», — заключила Влах.
Президент Молдовы Майя Санду 24 декабря, в день своей третьей годовщины на посту главы государства, объявила о решении баллотироваться на второй срок, а также обратилась к парламенту с просьбой инициировать «следующей осенью» референдум по европейской интеграции. Позже в интервью глава государства заявила, что референдум по вопросу о вступлении Молдовы в Евросоюз невозможно будет провести на левом берегу Днестра, поскольку регион «не контролируется конституционными органами».
«Но граждане Республики Молдова с левого берега Днестра могут прийти и проголосовать в избирательных пунктах Правобережья», — добавила президент.