У телеканала РТР Молдова отозвали лицензию

Уточняется, что действие лицензии РТР Молдова было приостановлено решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 16 декабря 2022 года. «В течение этого года РТР Молдова была подвергнута 7 публичным предупреждениям и 18 штрафам на общую сумму 178 500 леев (10,3 тысячи долларов) за нарушение аудиовизуального законодательства, в основном в отношении обеспечение правильной информации и отсутствия местных программ», — подчеркнули в сообщении СТР отметив, что за последние два года к Bravo TV были применены девять штрафов на сумму более восьми тысячи долларов за отсутствие местных программ и необоснованное прерывание вещания.