В Латвии допустили высылку 1,2 тыс. россиян

«В силу возраста и отсутствия доступа к современным средствам коммуникации [она] не была своевременно проинформирована о необходимости подачи в сжатые сроки документов на получение статуса постоянного жителя ЕС», — пояснили в посольстве и сообщили, что ВНЖ женщины было аннулировано, поэтому она осталась без пенсии и права на медпомощь, а также средств к существованию. В России у нее нет родственников и имущества.