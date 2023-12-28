Учреждена новая госнаграда в сфере массовой информации

Помимо этого, такие женщины должны обладать высокими нравственными качествами и ответственностью в воспитании и содержании детей, заботе об их здоровье, развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду, привитии им культуры и уважения к законам, историческим и национальным традициям Беларуси, отметили в пресс-службе.