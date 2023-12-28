Учреждена новая госнаграда в сфере массовой информации

Соответствующий закон об изменении закона «О государственных наградах Республики Беларусь» в четверг подписал президент страны.
«Для повышения авторитета деятельности представителей средств массовой информации Законом учреждается новая государственная награда — почетное звание “Заслуженный работник средств массовой информации Республики Беларусь”, — говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Также документ реализует полномочия Всебелорусского народного собрания (ВНС) по награждению белорусского лидера госнаградами и инициированию награждения других лиц.
Кроме того, законом повышается значимость ордена Матери — установлены дополнительные условия для присуждения этой награды.
Так, орденом Матери могут быть награждены женщины, у которых есть гражданство Беларуси и родившие и (или) надлежаще воспитавшие пять и более детей — граждан республики.
Помимо этого, такие женщины должны обладать высокими нравственными качествами и ответственностью в воспитании и содержании детей, заботе об их здоровье, развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду, привитии им культуры и уважения к законам, историческим и национальным традициям Беларуси, отметили в пресс-службе.