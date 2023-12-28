В Буркина-Фасо возобновило работу российское посольство

О планах по возобновлению работы российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия — Африка. Он подчеркивал, что это станет реальным практическим шагом по существенной активизации работы со странами Африки в политической, деловой и гуманитарной областях, а также в сфере культуры и туризма. В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении в 2023 году деятельности посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.