Командующий армией Нидерландов заявил об угрозе войны с Россией

«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — отметил военный.
Вейнен добавил, что нидерландское общество также должно готовиться к войне с Россией. По его мнению, необходимо гораздо большее количество резервистов и добровольцев, чтобы позволить и дальше функционировать армии.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды проинформировали Киев о подготовке 18 истребителей F-16 для дальнейшей поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ).