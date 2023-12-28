Командующий армией Нидерландов заявил об угрозе войны с Россией

Армии Нидерландов необходимо каждый год набирать от двух до трех тысяч добровольцев для подготовки на случай угрозы войны с Россией. Об этом заявил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами страны Мартин Вийнен, передает De Telegraaf.