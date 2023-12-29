Bloomberg: премьер Украины попросил доноров о внеочередной встрече

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина для перевода страны на военные рельсы должна ограничить общественное потребление «в несколько раз». О том, что Киеву предстоит возможное сокращение социальных расходов, на днях заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что военные действия могут продлиться дольше, чем казалось сначала, а ресурсов на социальную и гуманитарную сферы окажется меньше, чем хотелось бы. Как сообщала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, украинские власти будут экономить на медицине и образовании, если не смогут привлечь дополнительное финансирование от западных партнеров.