Япония не планирует ужесточать требования ко въезду для россиян

Отмечается, что несмотря на отсутствие изменений в правилах въезда и на фоне ужесточения требований в ряде других стран турпоток из России в Японию падает. С 2019 по 2023 год он снизился в три раза, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Так, с января по октябрь 2019-го число российских туристов превысило 98 тыс. человек, тогда как за тот же период в этом году Японию посетили менее 33 тыс. человек.