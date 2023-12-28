Рогов сообщил о работе ПВО над Мелитополем

21 декабря глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что украинские войска собирались блокировать Мелитополь, а затем выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Для этого, по его словам, на запорожском направлении сосредоточили наступательную группировку численностью до 50 батальонов, затем ее увеличили.