На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета

«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к “Ильюшн Финанс Ко”. Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148−100Е», — говорится в сообщении в социальной сети Facebook*.