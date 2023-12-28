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На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министерство юстиции Украины сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) очередной иск о конфискации в доход страны двух пассажирских самолетов Ан-148−100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».
Источник: © РИА Новости

«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к “Ильюшн Финанс Ко”. Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148−100Е», — говорится в сообщении в социальной сети Facebook*.

Украинский минюст 4 декабря сообщал, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия «Авиационный комплекс имени Ильюшина».

В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.