На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета

«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к “Ильюшн Финанс Ко”. Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148−100Е», — говорится в сообщении в социальной сети Facebook*.
Украинский минюст 4 декабря сообщал, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия «Авиационный комплекс имени Ильюшина».
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.