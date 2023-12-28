Венесуэла проведет учения после прибытия британского корабля к берегам Гайаны

Я приказал активизировать совместные действия всех вооруженных сил Венесуэлы в восточной части Карибского бассейна, на атлантическом фасаде, совместные действия оборонительного характера в ответ на провокацию и угрозу Соединенного Королевства.
Мадуро не уточнил масштаб и продолжительность операции. По его словам, Венесуэла «не может сидеть сложа руки перед лицом угрозы и отвечает пропорциональными мерами».
24 декабря СМИ со ссылкой на минобороны Великобритании сообщили об отправке к Гайане британскими ВМС военного корабля HMS Trent. МИД Венесуэлы осудил прибытие патрульного корабля и потребовал прекратить иностранное вмешательство в территориальный спор по Гайане-Эссекибо.
Мадуро 9 декабря подписал шесть указов, связанных с вхождением в состав страны региона Эссекибо, который является западной частью соседней Гайаны (все ее запасы нефти оцениваются в 11 млрд барр.).
7 декабря национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы одобрила в первом чтении закон «О защите Гайаны-Эссекибо», предусматривающий создание нового, 24-го, штата на международно признанной территории соседней Гайаны. Претензии на них Каракас оформляет с момента референдума, прошедшего 3 декабря, где якобы 95% венесуэльцев высказались за приращение территории за счет соседа.