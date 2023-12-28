Венесуэла проведет учения после прибытия британского корабля к берегам Гайаны

7 декабря национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы одобрила в первом чтении закон «О защите Гайаны-Эссекибо», предусматривающий создание нового, 24-го, штата на международно признанной территории соседней Гайаны. Претензии на них Каракас оформляет с момента референдума, прошедшего 3 декабря, где якобы 95% венесуэльцев высказались за приращение территории за счет соседа.