Эти 7 высказываний президента Лукашенко читали больше всего в 2023: рецепт мира и будущего, кого не возьмут на работу в Беларуси, «шашлычок под коньячок», конец украинского конфликта и ополчение

KP.RU вспоминает в последний рабочий день 2023 года, какие 7 высказываний президента Беларуси Александра Лукашенко чаще всего читали белорусы на сайте за предыдущие 365 дней. Это рецепт мира и слова о том, что будет дальше, признание о том, кого не возьмут на работу в Беларуси, проблема с тем, чтобы был «шашлычок под коньячок», конец украинского конфликта и взятие Киева за три дня, а еще будущее народного ополчения.