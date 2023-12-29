Эти 7 высказываний президента Лукашенко читали больше всего в 2023: рецепт мира и будущего, кого не возьмут на работу в Беларуси, «шашлычок под коньячок», конец украинского конфликта и ополчение

KP.RU вспоминает в последний рабочий день 2023 года, какие 7 высказываний президента Беларуси Александра Лукашенко чаще всего читали белорусы на сайте за предыдущие 365 дней. Это рецепт мира и слова о том, что будет дальше, признание о том, кого не возьмут на работу в Беларуси, проблема с тем, чтобы был «шашлычок под коньячок», конец украинского конфликта и взятие Киева за три дня, а еще будущее народного ополчения.
Лукашенко назвал рецепт мирной жизни в Беларуси и сказал, что будет дальше
Самый большой интерес у белорусских читателей KP.RU вызвало новогоднее поздравление президента, с которым он обратился к белорусам за 10 минут до наступления 2023 года. Само собой, Александр Лукашенко напомнил о 2022 году, который оказался «непростым, противоречивым, порой напряженным, но главное — для нас он был мирным». Среди событий 2022-го глава Беларуси выделил референдуме об изменениях Конституции, введение безвиза для соседних стран ЕС, выход на новые рынки вопреки санкциям, а еще плодотворный труд белорусов — «истинных хозяев белорусской земли».
Вместе с тем Александр Лукашенко сказал:
— Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше. Останется ли Беларусь островком безопасности? Уверен, что этот вопрос станет и главным желанием, которое вы загадаете в полночь. Ответ прост: все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас. И от всех нас вместе.
Президент Беларуси назвал рецепт мирной жизни в Беларуси:
— Если мы хотим жить в мире и безопасности, то прежде всего должны уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей патриотами своей страны и соблюдать закон.
Для достатка белорусы должны честно, много и не совесть работать, а ради независимости и свободы ценить и защищать «историческую память, духовные ценности и исконные традиции».
— Я так же сильно, как и вы, желаю мира и добра родной Беларуси, — завершая, сказал Лукашенко.
Лукашенко высказался про «шашлычок под коньячок»
Во время совещания по проблемам свиноводческой отрасли в стране 4 сентября президент потребовал сформировать конкретную программу модернизации свиноводческих комплексов, в целом привести в порядок отрасль.
— То, что не подходит для выращивания свинины, должно быть снесено и глубоко зарыто, — сказал он.
Как заметил президент, в противном случае может оказаться так, что в Беларуси не будет на рынке и килограмма отечественной свинины.
— Для того, чтобы выехали на природу и приготовили себе «шашлычок под коньячок», — предупредил Александр Лукашенко.
Лукашенко сказал о том, кого из белорусов не возьмут на работу, добавив: «Дурница закончилась!»
Читали и серьезное заявление президента о дисциплине, который сказал, кого из белорусов не возьмут на работу. Это случилось 12 августа во время неожиданного посещения крестьянского фермерского хозяйства «Старт ТС» в Оршанском районе.
В частности, говоря о технологии безотвальной обработки почвы, Александр Лукашенко подчеркнул: ее использование требует соблюдения ряда требований. В частности, внести удобрения или провести обработку, химическую прополку, но, главное, — точно в срок.
— И столько раз, сколько надо, — добавил президент, уточнив: кроме хорошей должна быть железная дисциплина.
Лукашенко уверен: начинать надо с кадров:
— Если ты получишь технику, деньги, новые комплексы, но будут люди ходить, как это было веками здесь, ты никуда не продвинешься. Поэтому дисциплина! Объясни людям. Нигде его [при таком отношении] на работу не возьмут. Хватит! Дурница закончилась!
Вместе с тем он добавил, что это не диктатура и не крепостное право.
— Нужно сейчас, сжав зубы, выдержать. Выдержим — будем жить, — сказал глава государства.
Лукашенко сказал, как надо жить, чтобы не было вооруженного конфликта: «Если не хотите воевать, давайте будем на поле работать. Ибо придем к этой войнушке». Он добавил:
— В Украине с этого все начиналось на моих глазах. Поэтому надо двигаться, двигаться, двигаться.
Лукашенко высказался о финале украинского конфликта, мирном договоре Украины и России, взятии Киева за три дня
Конечно, белорусы активно читали высказывания белорусского президента по теме украинского конфликта. Так, 27 февраля 2023-го Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил:
— Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть.
В частности, Лукашенко заявил, что моментом надо пользоваться. Это будет сложнее, если Россия развернет «свою экономику в полном объеме», поставив ее на военные рельсы.
— Уникальный момент, — добавил президент.
А на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ 18 мая президент Беларуси поделился подробностями событий после начала спецоперации, подчеркнув: Россия была готова заключить с Украиной договор об урегулировании конфликта.
Президент рассказал об изначальном проекте мирного договора. Как только на него согласилась РФ, он тут же «был выброшен в корзину»
— Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась, — напомнил события 2022 года Лукашенко и добавил: — Это люди, может быть, не все знают. Но специалисты-то в этом участвовали и знают.
Наконец, в августе 2023-го в интервью украинской журналистке Диане Панченко Лукашенко сказал, как развивались военные события вокруг Киева в начале СВО в 2022 году.
— Вопрос действительно был нескольких дней, — заметил Лукашенко.
Далее президент Беларуси рассказал, что некоторые силы в Киеве уже готовы были «хендэ хох», чтобы выжить. При этом украинские войска выводили на улицы не только танки, но и реактивные системы залпового огня и прятались за детские сады, школы, больницы, другие социальные объекты.
— И вот у меня с Путиным был разговор. Он говорит: «Ну как ты будешь бить в Киеве по ним, если они там спрятаны за школы и детские сады?».
При этом Александр Лукашенко подтвердил, что войска России были на окраине Киева, но ушли оттуда.
— Никакой Зеленский там ничего не отражал. Путин потом отвел эти войска, — заявил Лукашенко. — Он что, разбил армию российскую там? Нет. Да он сидел в погребе в это время, Диана. Зеленский твой сидел в это время в погребе. Он никого и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится.
Лукашенко сказал о трансформации отрядов ополчения в партизанское движение
Президент Лукашенко 20 февраля 2023-го рассказал, как могут трансформироваться отряды народного ополчения в Беларуси:
— В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение. Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны.
Также Лукашенко заметил, что народное ополчение в Беларуси не должно быть «сделано от балды». Но люди должны быть от земли, их необходимо обучить владеть оружием, так как он не видит в этом ничего плохого. И привел в пример украинский конфликт.
— Каждая семья сможет свой дом, поселок, деревню защитить. Это исходит из опыта российско-украинского конфликта и от земли, — заключил он.