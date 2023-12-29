Киев принудительно эвакуировал из подконтрольных Украине районов ДНР более 100 тыс. человек

Ранее, 2 апреля, агентство «Укринформ» со ссылкой на военно-гражданскую администрацию сообщало, что украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из города Славянск, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР. Речь тогда шла о детях, находившихся под опекой. Опекунов призвали немедленно покинуть регион, пригрозив лишить обязанностей опеки, указав, что детей всë равно эвакуируют.