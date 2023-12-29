ЦИК РФ определился с новым членом Избиркома Приморья

Вакантное место члена Избирательной комиссии Приморья с правом решающего голоса получит председатель ТИК № 1 Ленинского района Владивостока Юлия Чичаева. Ее кандидатуру на рассмотрение Законодательного собрания края решил внести Центризбирком России, сообщает ИА PrimaMedia.
Ранее агентство отмечало, что на вакансию, образовавшуюся с уходом из КИК Сергея Советникова, рассматривается председатель одного из ТИКов Владивостока. Эта информация подтвердилась. На очередном заседании ЦИК определился с кандидатурой.
«Центризбирком предложил Законодательному Собранию Приморского края кандидатуру Юлии Чичаевой для назначения членом Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса», — сообщил ЦИК по итогам 145-го заседания.
Буквально на днях Ленинская ТИК-1 подвела итоги довыборов депутата Думы Владивостока по округу № 20. Победителем признан кандидат «Единой России» Станислав Примаченко с результатом 69,4% (855 голосов). Примечательным моментом этой кампании стал неожиданно высокий уровень досрочного голосования. Как сообщает Избирательная комиссия Приморского края, досрочно проголосовало 75,1% избирателей, пришедших на эти выборы, или 927 человек. Общая явка составила 10,68% или 1233 человек.
В избирательной системе Приморского края Юлия Чичаева работает более 20 лет. Коллеги по цеху высоко оценивают ее профессиональные качества.
Выпускница Дальневосточного государственного университета по специальности «юриспруденция» свой первый опыт работы в избирательной системе получила в 1998 году в качестве члена участковой избирательной комиссии, а позднее председателя УИК.
В период 2003 — 2007 годы Юлия Чичаева была членом ОИК по выборам депутатов Думы города Владивостока, с 2011 по 2016 годы занимала должность заместителя председателя Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии, а в 2019 и 2020 годах — заместителя председателя ТИК Советского района города Владивостока.
Кандидатура по квоте Центризбиркома является защищенной. Депутатам предстоит только утвердить ее на заседании, вероятно, уже после новогодних каникул. Итоговое в этом году заседание прошло 19 декабря, на нем как раз депутаты удовлетворили заявление о досрочном сложении полномочий члена комиссии Сергея Советникова, занимавшего пост зампреда, в связи с чем в КИК и образовалась вакансия. По словам Советникова, он принял такое решение по семейным обстоятельствам — в Приморье ранее он приехал с Сахалина.
Должность зампреда укопмлектовали сразу: 19 декабря на нее была избрана Ольга Михайлова, бывший председатель ТИК Уссурийска. В итоге в КИК Приморья сложилась конфигурация, когда у руля находятся исключительно представительницы прекрасного пола: Татьяна Гладких, как глава комиссии, Ольга Михайлова — ее заместитель, и Евгения Бессонова — секретарь. Теперь Избирком Приморья пополнится еще одним профессионалом-женщиной.