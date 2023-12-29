ЦИК РФ определился с новым членом Избиркома Приморья

Кандидатура по квоте Центризбиркома является защищенной. Депутатам предстоит только утвердить ее на заседании, вероятно, уже после новогодних каникул. Итоговое в этом году заседание прошло 19 декабря, на нем как раз депутаты удовлетворили заявление о досрочном сложении полномочий члена комиссии Сергея Советникова, занимавшего пост зампреда, в связи с чем в КИК и образовалась вакансия. По словам Советникова, он принял такое решение по семейным обстоятельствам — в Приморье ранее он приехал с Сахалина.