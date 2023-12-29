Посол в Аргентине выступил против передачи Украине российских вертолетов

Ранее портал Noticias Urbanas со ссылкой на ВВС латиноамериканской страны сообщил, что Аргентина хочет пожертвовать Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E, которые были приобретены в 2011 году и использовались для антарктических проектов.
Как отметил Феоктистов, власти Аргентины эту информацию официально не комментируют. Ранее вертолеты активно использовались в Арктике и аргентинцы, по словам дипломата, высоко ценили их качество и надежность. Сейчас Ми-171 находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, уточнил дипломат.
«Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — подчеркнул Феоктистов.
Десятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал украинский президент Владимир Зеленский, позже у него состоялась двусторонняя встреча с Милеем.
Новый президент Аргентины не раз заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и некоторые министерства, сократив госаппарат.