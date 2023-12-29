Посол в Аргентине выступил против передачи Украине российских вертолетов

Новый президент Аргентины не раз заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и некоторые министерства, сократив госаппарат.