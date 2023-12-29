Губернатор Хабаровского края встретился с семьями участников СВО

Перед праздниками губернатор Хабаровского края встретился с родственниками участников СВО. При поддержке минобороны России в разговоре участвовали и сами военнослужащие, в том числе бойцы 64-й и 57-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад, а также 14-й отдельной гвардейской бригады спецназначения.
— Поздравляю вас с предстоящими праздниками! Заверяю вас, что в нашем регионе все спокойно, а ваши семьи получают все необходимое. Наш край с самого начала спецоперации объединил усилия с президентом и нашей армией, чтобы защитить страну. Как говорят: «Из одного металла льют медаль за подвиг, медаль за труд», — сказал глава региона.
Жители Хабаровского края предоставляют военным все необходимые ресурсы: медикаменты, пиломатериалы, технические средства, отопительное оборудование, радиостанции. Также запущено производство вездеходов багги и беспилотных летательных аппаратов. Недавно авиастроители из Комсомольска передали вторую партию истребителей СУ-57.
Однако ключевым аспектом является забота и внимание к семьям военнослужащих. Введен комплекс социальных мер: освобождение родителей от оплаты за детские сады, обеспечение бесплатным питанием в школах, организация посещения пришкольных лагерей, созданы бесплатные секции и кружки в учебных заведениях и домах творчества.
Дети выразили свои теплые чувства и желание увидеть отцов дома как можно скорее.