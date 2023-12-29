Губернатор Хабаровского края встретился с семьями участников СВО

— Поздравляю вас с предстоящими праздниками! Заверяю вас, что в нашем регионе все спокойно, а ваши семьи получают все необходимое. Наш край с самого начала спецоперации объединил усилия с президентом и нашей армией, чтобы защитить страну. Как говорят: «Из одного металла льют медаль за подвиг, медаль за труд», — сказал глава региона.