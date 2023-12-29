Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ

«Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи», — рассказал пилот Су-35 Иван.