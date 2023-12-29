Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ

Пилот Су-35С должен был сопроводить и прикрыть бомбардировщики, во время выполнения задания летчик обнаружил в воздухе ударную группу противника.
«Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы. Боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника. Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи», — рассказал пилот Су-35 Иван.
Он добавил, что все российские самолеты вернулись на аэродром вылета, боевая задача была выполнена.