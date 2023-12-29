Артиллерия уничтожила на Купянском направлении группу пехоты ВСУ

«На купянском направлении сейчас идет активная контрбатарейная борьба, когда наша артиллерия с закрытых позиций обменивается ударами с артиллерией противника. И тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка. Впрочем, битва всегда, и в этот раз тоже, длится недолго. Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами», — отметили в Минобороны.