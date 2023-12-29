Второй штат отстранил Трампа от праймериз

Государственный секретарь штата Шенна Беллоуз объяснила свое решение 14-й поправкой к Конституции.
Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции, должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию и участвовавшим в мятеже, после этого запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе
«Я понимаю, что ни один госсекретарь [штата] никогда не лишал кандидата в президенты доступа к бюллетеням на основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — отметила Беллоуз.
Трамп обвиняется в попытке отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года.
Пресс-секретарь штаба бывшего американского лидера Стивен Чонг обвинил Беллоуз во вмешательстве в процесс выборов и пообещал подать жалобу в суд.
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