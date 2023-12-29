Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией

Ранее Вийнен заявил, что общество «должно готовиться к войне с Россией», а Нидерландам необходимо каждый год набирать несколько тысяч добровольцев.
«И главком вооруженных сил Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как заметил сенатор, «иногда создается ощущение», что чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем «активнее ее руководители рвутся в бой».
«А происходит это потому, что эти зудящие прекрасно знают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, на то есть совсем другие страны. Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает», — резюмировал он.
Ранее начальник генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой можно только путем запугивания. Он отметил, что «война с Россией» не является невообразимой, хоть подобная мысль и неправдоподобна в настоящий момент. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с Россией ради дальнейшей поддержки Украины.
В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.