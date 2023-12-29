Глава Калининградской области оценил число грузовых судов как достаточное

Это существенно снизит нагрузку на действующие суда, мы получим мобильность. Сейчас действующие суда могут обслужить 40−45% всего грузопотока, который нужен нам. Если вдруг, как вы меня спрашиваете, завтра транзит прекратится полностью, у нас в стране, в мире есть достаточно судов. Вопрос только в том, что нужно будет потратить несколько недель на то, чтобы они дошли к нам и вышли на линию.