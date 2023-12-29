Текслер осмотрел военный госпиталь в Челябинске после ремонта

В госпиталь доставили 106 единиц нового медоборудования, в том числе аппарат для ультразвуковой диагностики. В январе здесь появится ещё и рентгенологическая аппаратура. Также медучреждение получило почти 3 тысячи аптечек, 12 телевизоров, оргтехнику и стеллажи.