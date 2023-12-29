Текслер осмотрел военный госпиталь в Челябинске после ремонта

Губернатор Алексей Текслер побывал в окружном военном клиническом госпитале Челябинска, где практически завершился капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В медучреждении полностью отремонтировали несколько отделений, аптеку, кухню и столовую. Заменили системы тепло- и электроснабжения, смонтировали автоматические системы пожаротушения, поменяли окна.
В госпиталь доставили 106 единиц нового медоборудования, в том числе аппарат для ультразвуковой диагностики. В январе здесь появится ещё и рентгенологическая аппаратура. Также медучреждение получило почти 3 тысячи аптечек, 12 телевизоров, оргтехнику и стеллажи.
Привели в порядок и территорию возле здания. Благоустроили сквер и отремонтировали фасад терапевтического корпуса. Часть работ осталась на следующий год.
Глава региона пообщался с бойцами, которые находятся в госпитале, поблагодарил их за службу, пожелал здоровья и вручил подарки. В Новый год для пациентов организуют праздничный ужин.