Госкомвоенпром: более 30 видов оружия приняла на вооружение армия Беларуси

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Вооруженные силы Беларуси с 2020 года приняли в войска 34 новых вида вооружений и военной техники, сообщил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.
Такое число образцов вооружений поступило в войска белорусской армии, несмотря на санкции со стороны коллективного Запада.
Кроме почти 30 стран ЕС, в число государств, которые применили к Минску рестрикции, входят США, Канада, Украина, Великобритания, Япония.
«За период активного экономического давления (…) с 2020 по 2022 годы белорусской армией приняты на вооружение 29 отечественных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ)», — заявил Пантус в интервью «Национальная оборона».