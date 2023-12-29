Глава Калининградской области назвал причину очередей на границе с Польшей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Очереди на въезд в Калининградскую область из Польши связаны с тем, что это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву, рассказал губернатор Антон Алиханов.
Ранее в пресс-службе калининградской таможни сообщили, что наблюдается большое количество иностранных автомобилей, которые въезжают в Калининград из Польши, такой активности не было с 2019 года.
Я видел, что у нас большие очереди на польской стороне, восемь-двенадцать часов ждут. Это немцы в основном с родственниками, которые живут в России. Это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву — приехать в Калининград, бросить автомобиль на долговременной парковке и дальше долететь до Москвы или до других городов, в которые летают из аэропорта Храброво.
Он добавил, что машин много именно перед рождественскими праздниками и новогодними каникулами.
«Собственно, очередь этим и вызвана — перед рождественскими праздниками они едут к родственникам или детей везут к родственникам в нашу страну», — заключил он.