Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Глава Калининградской области назвал причину очередей на границе с Польшей

Алиханов объяснил очереди на границе тем, что это дешевый путь из ЕС в Москву.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Очереди на въезд в Калининградскую область из Польши связаны с тем, что это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву, рассказал губернатор Антон Алиханов.

Ранее в пресс-службе калининградской таможни сообщили, что наблюдается большое количество иностранных автомобилей, которые въезжают в Калининград из Польши, такой активности не было с 2019 года.

Я видел, что у нас большие очереди на польской стороне, восемь-двенадцать часов ждут. Это немцы в основном с родственниками, которые живут в России. Это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву — приехать в Калининград, бросить автомобиль на долговременной парковке и дальше долететь до Москвы или до других городов, в которые летают из аэропорта Храброво.

Антон Алиханов

Он добавил, что машин много именно перед рождественскими праздниками и новогодними каникулами.

«Собственно, очередь этим и вызвана — перед рождественскими праздниками они едут к родственникам или детей везут к родственникам в нашу страну», — заключил он.