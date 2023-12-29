Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года

Завершен мораторий на проверки бизнеса
1 января 2024 года завершается мораторий на проверки малого бизнеса и микропредпринимательства.
Он вводился с 1 января 2020 года и устанавливал запрет центральным государственным и местным исполнительным органам проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением проверок, проводимых по 14 основаниям.
Отмена ЕСП
С 1 января 2024 года завершается период применения единого совокупного платежа (ЕСП).
Основная цель введения ЕСП заключалась в привлечении самозанятых граждан в систему медицинского и социального страхования, а также пенсионного обеспечения временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год).
ЕСП предназначен для самозанятых граждан, уплативших платеж, с доходом за календарный год не более 1175 МРП, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП, оказывая услуги и реализуя продукцию личного подсобного хозяйства другим физическим лицам.
Вместе с тем лица, оплачивающие данный платеж с нового года могут выбрать один из следующих режимов налогообложения при соответствии условиям:
Специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации;
СНР на основе патента; СНР с использованием специального мобильного приложения; СНР розничного налога.
При этом предусмотрена возможность занятия предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве ИП, в случае если не используется труд наемных работников, а годовой доход не превышает 12 МЗП.
Нацфонд — детям
С 1 января 2024 года запускается проект «Нацфонд -детям», в рамках которого 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные счета детей до 18 лет в ЕНПФ.
Деньги можно использовать на улучшение жилищных условий (недвижимость можно приобрести в РК) или же на образование (как в РК, так и за рубежом).
Перед запуском программы «Нацфонд — детям» 1 января 2024 года родителям рекомендовано обязательно проверить данные ребенка.
3 этап всеобщего декларирования
С 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования, в рамках которого Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги.
Форму 250.00 нужно представить в органы государственных доходов не позднее 15 июля -на бумажном носителе, 15 сентября -в электронном виде через web-приложение «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
После представления формы 250.00 в 2024 году, с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
Напомним, на первом этапе, с 1 января 2021 года, декларацию в рамках всеобщего декларирования представили:
лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» и законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О противодействии коррупции».
С 1 января 2023 года в Казахстане начался второй этап всеобщего декларирования, на котором декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые представляли работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.
МРП, МЗП и другие расчетные показатели
Законом РК от 5 декабря 2023 года утвержден республиканский бюджет на 2024 −2026 годы, в соответствии с которым с 1 января 2024 года установлены:
минимальный размер заработной платы — 85 000 тенге; месячный расчетный показатель — 3 692 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 28 215 тенге; минимальный размер пенсии — 57 853 тенге; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 43 407 тенге.
Соцвыплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности
С 1 января 2024 года на 7% повышаются размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца.
Труд, трудоустройство, оплата труда
С 1 января 2024 года граждане, занятые на работах с вредными условиями труда, получили право на специальную социальную выплату при достижении 55-летнего возраста.
В Трудовой и Социальный кодексы внесены соответствующие дополнения для повышения уровня социальной защиты граждан, работающих во вредных условиях труда.
Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты будут являться достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ за последние 7 лет.
Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда.
Специальная социальная выплата состоит из:
специального профессионального государственного пособия; страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования; профессиональной выплаты за счет средств работодателя; пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда.
Размер специального профессионального государственного пособия ежемесячно составляет 2 величины прожиточного минимума.
В Единые правила исчисления средней заработной платы внесены дополнения по определению порядка расчета средней заработной платы:
при суммированном учете рабочего времени;
Так, при суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника, кроме оплаты листа временной нетрудоспособности, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднедневное количество рабочих часов и количество календарных дней события.
для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени;
Средняя заработная плата для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени, определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, пропущенных вследствие временной нетрудоспособности, по графику сменности (графику вахт), составленному работодателем, но не более нормальной продолжительности рабочего времени, установленной балансом рабочего времени на соответствующий год.
для исчисления компенсационной выплаты за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска,
При прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).
Компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренным пунктом 7 правил, со следующего рабочего дня за датой прекращения трудового договора и подчитываются рабочие дни (рабочие часы), приходящиеся на этот период исходя из пятидневной или шестидневной рабочей недели.
При суммированном учете рабочего времени компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренным пунктом 7−1 настоящих Правил, исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.
Кроме того, установлено, что суммы, выплаченные работникам в случае простоя, не включаются в расчет средней заработной платы.
Документирование населения
С 1 января 2024 года госпошлина за выдачу паспорта объемом 24 страницы составит 4 МРП (14 768 тенге, для детей до 16 лет), 48 страниц — 12 МРП (44 304 тенге).
За выдачу удостоверения личности гражданина Республики Казахстан в связи с его утратой в течение года более двух раз — 1 МРП (3692 тенге).
Аналогичные поправки внесены и в Правила оказания государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан».
Также вводятся образцы паспортов 24 и 48 страниц.
ОПВР
Поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) начнется с 2024 года.
С 1 января 2024 года вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году.
При уплате ОПВР в составе единого платежа, доля ОПВР в ставке единого платежа с зарплаты составляет с 1 января 2024 года 7,0%.
Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной — за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд, и условно-накопительной — за счет взносов работодателей.
Введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен.
Необходимо отметить, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.
Судебная система
С 1 января 2024 года вводится в действие норма Конституционного закона «О Конституционном Суде», регулирующая порядок уплаты государственной пошлины.
Порядок уплаты, возврата и размер государственной пошлины при направлении обращений граждан в Конституционный суд, а также основания освобождения от ее уплаты определяются Налоговым кодексом.
Уплата государственной пошлины в бюджет должна быть подтверждена платежными или кассовыми документами, а при оплате платежей посредством банкоматов, электронных терминалов, каналов удаленной связи и платежного шлюза «электронное правительство» — чеками и квитанциями на бумажных носителях или в электронном виде.
В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 пункта 1 статьи 38, подпунктами 1, 2, 3 и 5 пункта 2 статьи 47 и пунктом 3 статьи 48 Конституционного закона, уплаченная государственная пошлина возвращается.
Также в ГПК и АППК предусмотрено предоставление отсрочки по уплате госпошлины при подаче иска в суд на основании поданного ходатайства по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом.
В Налоговом кодексе с 1 января 2024 года появилась новая статья 51−2, регламентирующая получение отсрочки по уплате госпошлины.
Отсрочка предоставляется, исходя из имущественного положения физического лица или финансового положения юридического лица, за исключением субъекта крупного предпринимательства. При этом госпошлину можно уплатить частично или досрочно.
Отсрочка предоставляется не более чем на 1 год при наличии одного следующих оснований:
причинение ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы; несвоевременная выплата заработной платы физическому лицу; постановка на учет в качестве безработного лица; наличие тяжелой болезни физического лица и нахождение на лечении более трех месяцев; неуплата юридическому лицу денег за поставленный товар, выполненные работы, оказанные им услуги; сезонный характер производства или реализации товаров, работ или услуг юридическим лицом; предоставление адресной социальной помощи.
Суды после вынесения определения об отсрочке по уплате государственной пошлины направляют в налоговые органы по месту рассмотрения дел копию определения об отсрочке по уплате государственной пошлины.
Обновлены функции и полномочия Высшего судебного совета
Совет:
на конкурсной основе осуществляет отбор кандидатов на вакантные должности судьи районного и приравненного к нему суда (районный суд), председателя судебной коллегии, судьи областного и приравненного к нему суда (областной суд), судьи Верховного суда: по итогам конкурса рекомендует Президенту РК кандидатов для назначения на вакантные должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии и судьи областного суда; представляет кандидатуры на расширенное пленарное заседание областного суда из числа лиц, состоящих в кадровом резерве, и (или) лиц, самостоятельно выдвинувших свою кандидатуру, для избрания на вакантную должность председателя районного суда; осуществляет отбор кандидатов на вакантную должность председателя районного суда из числа лиц, избранных расширенным пленарным заседанием областного суда: по итогам отбора рекомендует Президенту РК кандидатов для назначения на вакантную должность председателя районного суда.
Рекомендация Совета о назначении на должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии и судьи областного суда, судьи Верховного суда дается по результатам конкурсного рассмотрения.
При проведении конкурса на занятие вакантной должности председателя судебной коллегии областного суда в дополнение к общим критериям также учитываются и организаторские способности.
При наличии оснований, препятствующих назначению на должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии и судьи областного суда, судьи Верховного Суда кандидата, прошедшего отбор и рекомендованного Советом к назначению, а также в случае его отказа от назначения на вакантную должность Совет отменяет решение о даче рекомендации и может рекомендовать для назначения на вакантную должность другого кандидата из числа лиц, принявших участие в конкурсе.
Кандидатуры на вакантные должности председателей районных судов рассматриваются Советом из числа лиц, избранных расширенным пленарным заседанием областного суда и получивших соответствующее заключение.
Председатели и председатели судебных коллегий областных судов, председатели судебных коллегий Верховного суда не могут быть назначены на занимаемую ими должность или аналогичную должность в равнозначных судах более двух раз.
С 1 января 2024 года в подсудность присяжных заседателей передан ряд составов преступлений:
принуждение к изъятию тканей и органов человека, пытки, рейдерство, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц, незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекших тяжкие последствия, незаконная охота, нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, -управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.
Так, в ч.1 ст. 631 УПК говорится:
Суд с участием присяжных заседателей рассматривает дела об особо тяжких преступлениях, за исключением дел о (об):
убийствах, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации и в ходе массовых беспорядков; преступлениях против мира и безопасности человечества, против основ конституционного строя и безопасности государства; террористических и экстремистских преступлениях; воинских преступлениях, совершенных в военное время или боевой обстановке; преступлениях, совершенных в составе преступной группы; особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116 (частями второй и третьей), 125 (пунктом 1) части третьей), 128 (пунктом 1) части четвертой), 132 (частью пятой), 135 (пунктом 1) части четвертой), 146 (частями второй и третьей), 160, 163, 164 (частью второй), 168, 249 (частью второй), 317 (частью четвертой), 335 (частью четвертой), 337 (частями четвертой и шестой), 345 (частью четвертой), 345−1 (частью четвертой), 346 (частями пятой и шестой), 380−1 (пунктом 6) части второй) Уголовного кодекса РК, также рассматриваются судом с участием присяжных заседателей.
При этом если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, одно из которых входит в список вышеперечисленных статей, то его дело также может рассматриваться присяжными.
Валютный контроль
С 1 января 2024 года в РК произошел ряд изменений в законе «О валютном контроле».
В частности, добавлена новая статья 20−1, регламентирующая особенности проведения валютного контроля по репатриации национальной или иностранной валюты по экспорту или импорту органом государственных доходов.
Орган государственных доходов при проведении валютного контроля за выполнением проверяемым резидентом требования репатриации национальной или иностранной валюты по экспорту или импорту проводит проверку или осуществляет иную форму контроля.
Проведение проверки не требует оформления акта о ее назначении.
Проверка осуществляется без посещения проверяемого резидента путем направления ему письменного запроса о предоставлении информации и (или) документов, связанных с проведением валютной операции, в том числе по исполнению обязательств в рамках валютного договора по экспорту или импорту.
Также начнут действовать новые Правила экспортно-импортного валютного контроля.
Правила включают:
порядок получения экспортером или импортером учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту, условия и критерии, включая пороговое значение суммы валютного договора по экспорту или импорту, при наличии которых валютный договор по экспорту или импорту подлежит контролю выполнения требования репатриации; порядок перехода экспортера или импортера на обслуживание по валютному договору по экспорту или импорту из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк; порядок снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации; особенности контроля за соблюдением экспортером или импортером требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту при прекращении уполномоченным банком деловых отношений с клиентом; порядок мониторинга движения денег и иного исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту и передачи информации и (или) документов по валютному договору по экспорту или импорту; порядок контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту; порядок ведения отдельного учета валютного договора по экспорту или импорту в территориальном подразделении органа государственных доходов; порядок возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту; частные случаи.
Валютный договор по экспорту или импорту подлежит учетной регистрации, если сумма такого договора превышает 50 000 долларов в эквиваленте.
Экспортер или импортер обращается за получением учетного номера до начала исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту любой из его сторон.
Для получения учетного номера экспортер или импортер представляет в уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального банка:
заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль; оригинал или копию валютного договора по экспорту или импорту. Если валютный договор по экспорту или импорту заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык.
При получении в территориальном филиале Национального банка учетного номера экспортер или импортер дополнительно представляет документ с образцами подписей.
Также в статье 251 КОАП ужесточили ответственность за невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты.
Так, невыполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом требования репатриации национальной или иностранной валюты, совершенное в виде незачисления национальной или иностранной валюты на банковские счета в уполномоченных банках национальной или иностранной валюты, переведенной резидентом РК в пользу нерезидента РК для осуществления расчетов по импорту, подлежащей возврату в связи с неисполнением или неполным исполнением нерезидентом РК обязательств, —.
влечет штраф в размере двадцати процентов от суммы незачисленной национальной и (или) иностранной валюты. При этом исключено ограничение размера штрафа в 2000 МРП (7 384 000 тенге).
Семипалатинская зона ядерной безопасности
С 1 января 2024 года вводится в действие закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности».
На бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне будет создана Семипалатинская зона ядерной безопасности.
Данная зона образуется в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также реабилитации территории бывшего ядерного полигона для создания возможности постепенного возврата его земель в хозяйственный оборот. Специализированную зону планируется создать на загрязненных участках, определенных по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.
Также утверждены Правила разработки и регистрации (перерегистрации) паспорта территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности.
Паспорт разрабатывает уполномоченная организация по обеспечению функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности. Паспорт составляется на государственном и русском языках в трех экземплярах. Каждый экземпляр зарегистрированного паспорта является подлинным. Учетные данные приводятся в паспорте на момент его составления.
Растительный, животный мир, сельское хозяйство
Пользователи дикорастущих видов растений будут платить налоги.
С 1 января 2024 года плата за лесные пользования дополняется новыми положениями по плате за пользование растительными ресурсами параграф 6 главы 69 Налогового кодекса.
С 2024 года в объекты налогообложения помимо объектов находящихся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды) включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.
Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений.
Местные представительные органы (Маслихаты) областей, городов республиканского значения и столицы устанавливают виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы.
Право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке (сборе) дикорастущих растений.
Лица, осуществляющие заготовку (сбор) дикорастущих видов растений, уплачивают плату в бюджет по месту заготовки (сбора) ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налоговая отчетность по плате не предоставляется.
Государственная служба
Утверждены Правила определения соотношения руководящего и исполнительского состава административных госслужащих.
Государственные органы определяют соотношение своего руководящего и исполнительского состава административных госслужащих. Исключение составляют Администрация Президента, Аппараты Правительства и палат Парламента, правоохранительные, специальные госорганы, органов гражданской защиты, Минобороны, центральные госорганы менее 70 адм госслужащих в штате), а также аппараты акимов районов, районов в городах и городов областного значения, районных исполнительных органов, аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
Документ содержит Перечень руководящих должностей и формулу расчета их предельного числа.
Госорганы по запросу Агентства по делам госслужбы обязаны не чаще 1 раза в год представлять свои структуры и штатные расписания для проведения мониторинга соответствия.
Волонтерская деятельность
С 1 января 2024 года в Казахстане функции по ведению реестра учета волонтерской деятельности переданы Министерству культуры и информации. Ведомство также разрабатывает и утверждает правила ведения реестра.
Реестр ведется уполномоченным органом в сфере волонтерской деятельности на казахском и русском языках.
внесение уполномоченным органом сведений о заявителе в Реестр;актуализация изменений (дополнений) сведений, которые включаются в Реестр;размещение Реестра на официальном Интернет-ресурсе уполномоченного органа. Бухгалтерский учет, отчетность.
Единый план счетов содержит 7 разделов:
«Краткосрочные активы»; «Доходы»;