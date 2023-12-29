Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года

порядок получения экспортером или импортером учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту, условия и критерии, включая пороговое значение суммы валютного договора по экспорту или импорту, при наличии которых валютный договор по экспорту или импорту подлежит контролю выполнения требования репатриации; порядок перехода экспортера или импортера на обслуживание по валютному договору по экспорту или импорту из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк; порядок снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации; особенности контроля за соблюдением экспортером или импортером требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту при прекращении уполномоченным банком деловых отношений с клиентом; порядок мониторинга движения денег и иного исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту и передачи информации и (или) документов по валютному договору по экспорту или импорту; порядок контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту; порядок ведения отдельного учета валютного договора по экспорту или импорту в территориальном подразделении органа государственных доходов; порядок возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту; частные случаи.