Анатолий Локоть сделал заявление о своей отставке с поста мэра Новосибирска

«Уважаемые новосибирцы, товарищи! Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу. Дважды — в 2014, и в 2019 году — на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы. Мы трудились вместе, чтобы сделать родной город красивее, комфортнее и лучше. Многое сделано, и многое ещё предстоит сделать. Сегодня в администрации города работает профессиональная команда. На 2024 год сформирован и принят бюджет, определены планы и задачи. А, значит, движение вперёд не остановится и Новосибирск продолжит динамичное развитие. Люблю родной город! Горжусь, что я — новосибирец!» — написал Анатолий Локоть.