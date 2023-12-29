Анатолий Локоть сделал заявление о своей отставке с поста мэра Новосибирска

29 декабря Анатолий Локоть впервые прокомментировал свою отставку с поста мэра Новосибирска. Он это сделал в своем Telegram-канале, в котором ранее регулярно публиковались сообщения о текущей работе главы города.
«Уважаемые новосибирцы, товарищи! Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу. Дважды — в 2014, и в 2019 году — на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы. Мы трудились вместе, чтобы сделать родной город красивее, комфортнее и лучше. Многое сделано, и многое ещё предстоит сделать. Сегодня в администрации города работает профессиональная команда. На 2024 год сформирован и принят бюджет, определены планы и задачи. А, значит, движение вперёд не остановится и Новосибирск продолжит динамичное развитие. Люблю родной город! Горжусь, что я — новосибирец!» — написал Анатолий Локоть.
Об отставке мэра Новосибирска стало известно 27 декабря. Сначала эта информации появилась в анонимных телеграм-каналах. Официально информацию об увольнении Анатолия Локтя мэрия не подтверждала, но фактически и не опровергала. 28 декабря отставку Локтя подтвердил губернатор Андрей Травников. Он сообщил, что мэр Новосибирска перейдет на другую работу в Москву. В настоящее время Анатолий Локоть находится в отпуске. По его окончании 24 января, он официально уйдет с поста главы города. И.о. мэра Новосибирска стал Олег Клемешов, который ранее занимал должность первого заместителя Локтя.
Напомним Анатолий Локоть (КПРФ) стал мэром в апреле 2014 года. Тогда на выборах он стал единым кандидатом от оппозиции и выиграл, набрав 43,75% голосов. Его ближайшим соперником был Владимир Знатков («Единая Россия»), за которого проголосовали 39,57% жителей города, пришедших на выборы. В сентябре 2019 года Анатолий Локоть был переизбран на второй срок, получив 50,25% голосов.