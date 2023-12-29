СМИ: Киев «прохладно поблагодарил» США за новый пакет помощи

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что новый пакет «предназначен лишь для того, чтобы [помочь Украине] продержаться еще некоторое время, но он не способен изменить ситуацию» в зоне спецоперации.
По его словам, эти $250 млн являются свидетельством «проблем с поддержкой Украины со стороны США». В то же время чиновник выразил надежду, что это временные трудности и что скоро они будут решены.
Как пишет WP, в Киеве уже предупредили, что без притока новых средств уже в январе в стране могут начаться проблемы с выплатой части зарплат и социальных пособий. Газета отмечает, что финансовая помощь США составляет около трети бюджета Украины.
27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении финального пакета военной помощи Украине в 2023 г. в размере $250 млн. Согласно сообщению Пентагона, он включает боеприпасы для ЗРК NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin, АТ-4 и другое вооружение.
Всего в 2023 г. США предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму свыше $24 млрд. С начала спецоперации Киев получил от Вашингтона уже $44.2 млрд, следует из данных минобороны США. Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву и призывали прекратить их. В Кремле отмечали, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.