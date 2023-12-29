СМИ: Киев «прохладно поблагодарил» США за новый пакет помощи

Всего в 2023 г. США предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму свыше $24 млрд. С начала спецоперации Киев получил от Вашингтона уже $44.2 млрд, следует из данных минобороны США. Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву и призывали прекратить их. В Кремле отмечали, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.