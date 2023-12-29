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Казахстан исключит «Талибан»* из списка запрещенных организаций

АЛМА-АТА, 29 дек — РИА Новости. Власти Казахстана приняли решение исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных в стране организаций, заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в интервью агентству Kazinform.
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Источник: AP 2023

«Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения “Талибан”* в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение “Талибан”* не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — пояснил Смадияров.

«Талибан»*, зародившееся в 1980-х годах, во многих странах признано запрещенной террористической организацией. В 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане после того, как из страны были выведены американские войска.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.