Казахстан исключит «Талибан»* из списка запрещенных организаций

«Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения “Талибан”* в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение “Талибан”* не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — пояснил Смадияров.