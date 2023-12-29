Сувалкский коридор не интересен никому, заявил Алиханов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сувалкский коридор, оборону которого пытается планировать Литва, не интересен никому и неудобен с точки зрения логистики, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что Литва и Польша должны принять совместный план обороны Сувалкского коридора. По его словам, северную часть коридора могла бы защищать Литва, а южную — Польша.
А что, у них нет до сих пор этого плана, что ли? Удивительные люди. Уже десятки и десятки лет они об этом говорят, как мы сильно угрожаем, и они до сих пор не спланировали эту оборону? Смешные, смешные люди.
«Сувалкский коридор не интересен. Что бы вам кто ни говорил. Пусть даже эксперты будут что-то говорить о том, что это важнейшая точка и надо ее брать под контроль. Не надо. Объясню, почему. Потому что там кроме двухполосной, петляющей по лесу автомобильной дороги ничего нет. Она крайне неудобна с точки зрения логистики как обычной, так и военной», — рассказал он.
Губернатор добавил, что эта территория является частью Роминтской пущи, Виштынецкой возвышенности, это пересеченная местность — холмы и густой лес.
Кому нужна эта территория в плане логистики и быстрого перебрасывания войск или еще чего-то? Никому. Из-за чего Ландсбергис переживает? Мне, честно говоря, не очень понятно.
«Сувалкским коридором» называют участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.