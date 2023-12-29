Алиханов рассказал об активности самолетов НАТО у калининградских границ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Активность самолетов-разведчиков НАТО у границ Калининградской области остается на прежнем уровне, рассказал РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
В апреле 2022 года Алиханов сообщал РИА Новости, что разведывательная активность НАТО у границ региона возросла с началом проведения спецоперации на Украине. Позже активность снизилась, самолеты переместились на границу Польши с Украиной.
«Какая была разведывательная активность, такая и осталась. Ровно все то же самое… Никакой активности дополнительной вокруг Калининграда нет», — рассказал Алиханов.