Челябинский генерал взял на личный контроль проблемы челябинцев

С вопросами и жалобами к главному полицейскому Челябинской области на этот раз пришли четыре челябинца. Как рассказали в пресс-службе областного Главка, двух жительниц областной столицы волновала ситуация в их садовом товариществе. Между некоторыми садоводами там возник конфликт, который самостоятельно решить не удавалось. Поэтому женщины обратились к Михаилу Скокову.
О помощи в разрешении конфликта, но уже между соседями жилого дома, начальника ведомства попросил житель Советского района. Подробности истории не сообщаются, однако в полиции добавили, что Михаил Скоков тут же поставил задачу начальнику УМВД Челябинска лично разобраться в ситуации и помочь мужчине.
«Главный полицейский Южного Урала внимательно выслушал всех обратившихся граждан, пообещал им в кратчайшие сроки оказать содействие в решении проблемных вопросов, взяв на личный контроль каждое заявление», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Кроме того, руководители подразделений должны будут отчитаться Скокову о проделанной работе и результатах, а также сообщить их самим заявителям.
В ведомстве напомнили, что начальник полиции проводит личные приемы каждый месяц. Однако и вне этого времени южноуральцы могут обратиться к руководителю структуры в любое время. Каждое обращение будет обязательно отработано, а жители получат квалифицированную помощь сотрудников правоохранительных органов.