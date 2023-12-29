Челябинский генерал взял на личный контроль проблемы челябинцев

С вопросами и жалобами к главному полицейскому Челябинской области на этот раз пришли четыре челябинца. Как рассказали в пресс-службе областного Главка, двух жительниц областной столицы волновала ситуация в их садовом товариществе. Между некоторыми садоводами там возник конфликт, который самостоятельно решить не удавалось. Поэтому женщины обратились к Михаилу Скокову.