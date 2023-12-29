Атака дронов и женщины на СВО: о чём заявил комбат «Веги» Андрей Панфёров в эксклюзивном интервью

— Время-то давно пришло. Оно было упущено и до СВО. Оно необходимо, оно и сейчас должно быть. Вы же отлично понимаете, что воспитание человека — это настолько трудоёмкий процесс. Я видел, как из года в год осуществлялся определённый провал. Всё меньше и меньше становилось того, что раньше было. И начитанности, и знаний, и ориентирования в литературе. И надо это делать сейчас как можно быстрее. Надо предпринимать меры, которые могут кардинально улучшить это. И над нашей молодёжью отлично поработали на Украине. Там бывают такие вещи, которые в голове не укладываются. Кстати, было несколько кадров, которые я отправил, слушал их и много нового открывал, потому что суждения и логика была такова, что я был к этому не готов. И когда начинал с ними беседовать, я понял, что это тенденция. Это не с потолка. В них это формировали и от этого надо уходить как можно быстрее.