«На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — говорится в материале.
Как указал обозреватель, российские войска зачищают украинских бойцов на разных участках в зоне боевых действий. Он отмечает, что украинцев оттесняют на запад и в ближайшее время может наступить полный крах ВСУ.
Журналист подчеркнул, что США наблюдают за происходящим на поле боя, и в случае неблагоприятного для них исхода Штаты попробуют заставить украинское руководство пойти на переговоры с Россией, а если оно откажется, то они могут устроить в Киеве военный переворот.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.