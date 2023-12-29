«По всей линии соприкосновения». СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО

Журналист подчеркнул, что США наблюдают за происходящим на поле боя, и в случае неблагоприятного для них исхода Штаты попробуют заставить украинское руководство пойти на переговоры с Россией, а если оно откажется, то они могут устроить в Киеве военный переворот.