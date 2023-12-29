63-летний ветеран труда из Усть-Илимска погиб в ходе СВО

Кстати, 63-летний Владимир Казаков родился не в Иркутской области, в Пермском крае. Там он окончил Вологодскую школу МВД СССР. А после выпуска уехал жить в Усть-Илимск. Тогда его распределили в сибирский город по службе. Долгое время он трудился в службе исполнения наказаний. За долгие годы службы ему было присвоено звание ветерана труда. А когда началась спецоперация, сибиряк не испугался и отправился на линию соприкосновения.