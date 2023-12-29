63-летний ветеран труда из Усть-Илимска погиб в ходе СВО

Владимир Казаков из Усть-Илимска погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции. Днем 28 декабря местные жители смогли проститься с земляком. Об этом на своей официальной странице написала Анна Щекина мэр Усть-Илимска.
— Владимир Кириллович — офицер, человек слова и чести. Настоящий мужчина и патриот. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким Владимира Кирилловича от имени Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, от Администрации города и от всех усть-илимцев. Память о защитнике мы навсегда сохраним в наших сердцах! — пишет Анна Щекина.
Кстати, 63-летний Владимир Казаков родился не в Иркутской области, в Пермском крае. Там он окончил Вологодскую школу МВД СССР. А после выпуска уехал жить в Усть-Илимск. Тогда его распределили в сибирский город по службе. Долгое время он трудился в службе исполнения наказаний. За долгие годы службы ему было присвоено звание ветерана труда. А когда началась спецоперация, сибиряк не испугался и отправился на линию соприкосновения.