Губернатор Омской области посетил семью участника СВО в Москаленском районе

Мужчина сейчас находится в зоне спецоперации. Его старший сын в этом году попросил у Деда Мороза игровые наушники. На акции «Елка желаний» его письмо прочитал Виталий Хоценко и и исполнил мечту мальчика. Подарки получили и его младшие сестры.
«Детские мечты должны сбываться, для этого мы взрослые и работаем. Пообщались с супругой нашего защитника Ольгой Юрьевной. Спросил, какая помощь нужна, мы всегда готовы помочь и поддержать», — отметил Хоценко в своем телеграм-канале.
Ранее мы писали, что студент Сибирского профессионального колледжа Константин Немятовских из рабочего посёлка Таврическое Омской области потратил все деньги, подаренные ему на 18-летие на гуманитарную помощь для участников СВО.
Также мы сообщали, что власти Омска заплатили 4,8 млн рублей за гостиницу для переселенцев с Донбасса.