Губернатор Омской области посетил семью участника СВО в Москаленском районе

Мужчина сейчас находится в зоне спецоперации. Его старший сын в этом году попросил у Деда Мороза игровые наушники. На акции «Елка желаний» его письмо прочитал Виталий Хоценко и и исполнил мечту мальчика. Подарки получили и его младшие сестры.