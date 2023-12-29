Шестилетний Павел Попов получил самокат от мэра Омска

— Был рад познакомиться с ним и его мамой. Несмотря на то, что Паше всего 6, он уже первоклассник. Говорит, что хотел поскорее пойти в школу, потому что там учится его старший брат Максим, с которым они большие друзья. В свободное от уроков время Павлик занимается плаванием, читает книги — особенно любит рассказы о природе, ну и, конечно, как все мальчишки, не прочь поиграть с ребятами во дворе, — написал Сергей Шелест.