Шестилетний Павел Попов получил самокат от мэра Омска

Самокат от мэра Омска получил шестилетний Павел Попов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.
Мальчик принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Его мечта с новогодней ёлки досталась градоначальнику. Сергей Николаевич, пообщавшись с юным омичем был поражен эрудированности парня.
— Был рад познакомиться с ним и его мамой. Несмотря на то, что Паше всего 6, он уже первоклассник. Говорит, что хотел поскорее пойти в школу, потому что там учится его старший брат Максим, с которым они большие друзья. В свободное от уроков время Павлик занимается плаванием, читает книги — особенно любит рассказы о природе, ну и, конечно, как все мальчишки, не прочь поиграть с ребятами во дворе, — написал Сергей Шелест.
Еще один подарок от омского главы города получит Дарья Приз. Девочка живет в Стаханове и на Новый год она загадала какой-нибудь сюрприз. Правда, какой именно презент придумал Сергей Николаевич в качестве подарка пока остается тайной.