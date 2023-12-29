Правительство Молдовы назначило нового главу Погранполиции

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Члены правительства Молдовы на последнем заседании в 2023 году назначило Руслана Гэлушкэ на пост главы Пограничной полиции.
«Руслан Гэлушкэ работает в Генеральном инспекторате пограничной полиции с 2009 года. За этот период он занимал разные должности, в том числе руководящие… Он окончил Военный институт вооруженных сил, Академию экономических знаний в Молдове, а также участвовал в учениях как на территории страны, так и за ее пределами», — сказал МВД Адриан Ефрос.
Ранее пост главы Пограничной полиции занимал Росиян Василой, который подал в отставку в начале ноября.