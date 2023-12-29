Глава Башкирии посетил новогодний утренник лицеистов села Месягутово

«Добрый день, перваши наши! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Вы действительно самые красивые, такие яркие — молодцы! Уважаемые родители, и вас с наступающим Новым годом. Конечно, с наступающим Новым годом дорогих наших учителей. Девочки, которые ведут мероприятие, я так понял — это ваши старшеклассники? И вас тоже поздравляем. Всем желаю счастья. Первашам — хорошо учиться и не болеть. А кто будет болеть — вот мы достроили хорошую детскую поликлинику, не бойтесь туда ходить, проверить своё здоровье… И учитесь, самое главное, хорошо. С наступающим Новым годом», — сказал Радий Хабиров.