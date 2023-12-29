Глава Башкирии посетил новогодний утренник лицеистов села Месягутово

«Добрый день, перваши наши! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Вы действительно самые красивые, такие яркие — молодцы! Уважаемые родители, и вас с наступающим Новым годом. Конечно, с наступающим Новым годом дорогих наших учителей. Девочки, которые ведут мероприятие, я так понял — это ваши старшеклассники? И вас тоже поздравляем. Всем желаю счастья. Первашам — хорошо учиться и не болеть. А кто будет болеть — вот мы достроили хорошую детскую поликлинику, не бойтесь туда ходить, проверить своё здоровье… И учитесь, самое главное, хорошо. С наступающим Новым годом», — сказал Радий Хабиров.
По словам директора лицея Алексея Неустроева, в нем обучается более 1000 учеников, при этом более 400 детей подвозят школьные автобусы. Родители во время общения попросили Радия Хабирова о возможности строительства новой школы в селе Месягутово с учетом активного развития населенного пункта. Глава республики отметил, что строительство новой школы на 400 мест с детским садом на 120 мест может начаться в 2025 году, и попросил родителей немного потерпеть.
«Есть моё поручение, потому что я три года назад в Месягутово осмотрел этот очень бурно развивающийся микрорайон, очень много молодых семей там, такие крепкие дома строят. Глава место определил уже — на холме, место красивое. Но мы же просто всё по очереди делаем. Поэтому, я думаю, в следующем году начать проектирование. Школу мы там обязательно построим», — рассказал Радий Хабиров агентству «Башинформ».
Глава республики также осмотрел столовую лицея, поинтересовался рационом питания и пригласил сотрудниц столовой перед 8 марта посетить в Уфе спектакль одного из столичных театров.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что сегодня открыли сельскую врачебную амбулаторию в селе Ургала, а в селе Большеустьикинское ввели в эксплуатацию больницу со скорой медпомощью.