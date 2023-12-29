Губернатор Ростовской области поддержал выдвижение на выборы Владимира Путина

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал за выдвижение кандидатуры Владимира Путина на пост президента России. Об этом стало известно сегодня, 29 декабря.
Утром отдал свой голос в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина на президентские выборы.
Руководитель донского региона добавил, что для сбора подписей в регионе открыли 32 пункта, которые будут работать и в январе 2024 года.
Ранее губернатор Василий Голубев также поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах, подчеркнув, что «все ключевые проекты и успехи донского края стали возможны при поддержке главы государства».
Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта 2024 года. Соответствующее решение утвердили в Совете Федерации.